Стала известна возможная дата возобновления Лиги чемпионов

УЕФА может начать проводить поединки в первой половине августа.

УЕФА провел совещание с представителями европейских клубов по поводу планов возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источники в организации.

УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до конца июля, что у клубов было время выступить в еврокубках.

При этом первый матч может состояться уже 8 августа в Турине. Это будет ответная игра 1/8 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Лионом" (первый матч - 0:1). К этому моменту организация должна составить полный календарь, а также протокол санитарных норм, которых будут придерживаться все участники.

Ожидается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов начнутся уже 10-12 августа.

Напомним, национальные чемпионаты в Европе пока не возобновлены из-за пандемии коронавируса. Первой из карантина может выйти немецкая Бундеслига.

УНИАН ранее сообщал о том, что французские журналисты выбрали лучший гол в истории Лиги чемпионов.