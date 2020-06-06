"Дорогое удовольствие": стало известно, сколько клубы УПЛ платят за тестирование на коронавирус

Клубы обязаны проводить ПЦР-тестирование каждые две недели.

Проведение ПЦР-тестирования на коронавирус для одной команды УПЛ обходится в 120-130 тысяч гривен.

Об этом сайту Tribuna.com сообщил глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов.

"Финансово ПЦР-тесты - это очень дорогое удовольствие. По нашим подсчетам, проведение тестирования для одной команды стоит в пределах 120-130 тысяч гривен", - сказал Попов.

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Он также отметил, что после ситуации во львовских "Карпатах", где была зафиксирована вспышка коронавируса, УАФ вместе с медицинским комитетом приняла решение об обязательном ПЦР-тестировании для клубов каждые четырнадцать дней.

"Некоторые команды проходили ПЦР-тестирование 26-28 мая, потому на 25-й тур у них действует закон двух недель. Перед следующим туром им уже придется проходить тестирование. Другие клубы провели тесты 12-15 мая. У них уже вышел срок и они обязательно должны сдать тесты перед ближайшими матчами", - подчеркнул Попов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УПЛ оценили вероятность срыва сезона после вспышки коронавируса в "Карпатах".

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