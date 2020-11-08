В 9-м туре УПЛ встречались дебютанты элитного дивизиона "Рух" и "Ингулец". Встреча завершилась вничью.
Гости открыли счет в матче, но на 39-й минуте остались в меньшинстве. Во втором тайме "Рух" сумел выйти вперед, забив один из голов с пенальти.
"Ингулец" в седьмой раз в девяти турах сыграл вничью, набрал 7 очков и занимает 11-е место в УПЛ. У "Руха" - 4 очка и 13-я позиция.
"Рух" - "Ингулец" - 2:2
Голы: Мысык, 51, Кондраков, 56 (с пенальти) - Бартулович, 17 (с пенальти), Козак, 57
"Рух": Бандура, Климчук, Парамонов (Калюжный, 79), Стаменкович, Мартынюк, Бойчук, Кухарук (Русин, 59), Копына, Мысык, Федорчук, Кондраков (Кухаревич, 59)
"Ингулец": Крынский, Семенко, Кучеренко, Фатеев, Павлов, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86), Бартулович, Запорожец, Козак (Мкомола, 75), Балан, Сичинава (Белоцерковец, 75)
Удаление: Кучеренко, 39
Украинская Премьер-лига: 9-й тур
- Поединки 9-го тура УПЛ проходят с 6 по 8 ноября. В центральном матче тура "Динамо" будет принимать "Шахтер".
- В стартовом матче тура "Колос" обыграл "Днепр-1", а после матча между главным тренером днепрян и футболистом "Колоса" произошел конфликт.
- В другом матче "Олимпик" сыграл вничью с "Мариуполем" в результативном поединке.
- "Александрия" благодаря голу с пенальти обыграла аутсайдера УПЛ и закрепилась в топ-10.
- "Десна" одержала минимальную победу в матче против "Миная".
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