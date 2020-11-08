Дебютанты УПЛ поделили очки в матче 9-го тура.

В 9-м туре УПЛ встречались дебютанты элитного дивизиона "Рух" и "Ингулец". Встреча завершилась вничью.

Гости открыли счет в матче, но на 39-й минуте остались в меньшинстве. Во втором тайме "Рух" сумел выйти вперед, забив один из голов с пенальти.

"Ингулец" в седьмой раз в девяти турах сыграл вничью, набрал 7 очков и занимает 11-е место в УПЛ. У "Руха" - 4 очка и 13-я позиция.

"Рух" - "Ингулец" - 2:2

Голы: Мысык, 51, Кондраков, 56 (с пенальти) - Бартулович, 17 (с пенальти), Козак, 57

"Рух": Бандура, Климчук, Парамонов (Калюжный, 79), Стаменкович, Мартынюк, Бойчук, Кухарук (Русин, 59), Копына, Мысык, Федорчук, Кондраков (Кухаревич, 59)

"Ингулец": Крынский, Семенко, Кучеренко, Фатеев, Павлов, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86), Бартулович, Запорожец, Козак (Мкомола, 75), Балан, Сичинава (Белоцерковец, 75)

Удаление: Кучеренко, 39

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

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Автор: Антон Дударь