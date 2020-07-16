В УПЛ определились пары плей-офф за путевку в Лигу Европы
После матчей 31-го тура чемпионата Украины стало известно, какие команды сыграют в плей-офф за путевку в Лигу Европы 2020-2021.
В полуфиналах пятая команда по итогам чемпионата сыграет против восьмой, а шестая против седьмой. За тур до окончания чемпионата уже известно, какие команды финишируют на этих местах.
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Таким образом, "Александрия" сыграет с "Мариуполем", а "Колос" - с "Днепром-1".
Полуфинальные матчи пройдут на полях команд из верхней шестерки УПЛ. Базовый день проведения этих матчей - 29 июля. Затем победители пар в финале разыграют путевку в квалификационный раунд Лиги Европы.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стали ивезстны дата и место проведения матча за Суперкубок Украины-2020.
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