Суперкубок Украины-2020: стали известны дата и место проведения матча

В поединке за трофей традиционно сойдутся "Шахтер" и "Динамо".

Матч за Суперкубок Украины-2020 между "Динамо" и "Шахтером" состоится 25 августа на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации - самый оптимальный вариант", - цитирует Дикого meta-ratings.com.ua.

По его словам, причина не только в том, что "чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве":

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"Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии".

Напомним, "Шахтер" сразится за Суперкубок на правах чемпиона Украины, а "Динамо" - как обладатель Кубка страны.

В прошлом году обладателем Суперкубка Украины стало Динамо", которое обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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