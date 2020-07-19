УПЛ: Мариуполь обыграл Львов в заключительном туре

Мариупольцы одержали сухую выездную победу над львовянами.

В рамках 32-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал "Мариуполь". Встреча завершилась победой гостей.

Счет в матче после ошибки соперника открыл Максим Чех. А во втором тайме Вячеслав Чурко реализовал пенальти.

Для львовян сезон завершен. Они финишировали на одиннадцатом месте в УПЛ. В то же время "Мариуполь", который занял восьмое место, еще сыграет в плей-офф за Лигу Европы. В полуфинале азовцы встретятся с "Александрией".

ПФК "Львов" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (с пенальти)

"Львов": Сарнавский, Люлька (Братков, 75), Борзенко, Клименчук, Комарец (Вичижанин, 79), Джонатан (Филипе, 61), Сабино, Шина, Богунов (Ныч, 75), Татарков, Ренан (Яковелли, 61).

"Мариуполь": Поспелов, Тищенко, Сагуткин (Муравский, 73), Яворский, Корниенко, Чех, Кащук, Федорчук (Петерман, 73), Топалов (Байдал, 60), Чурко (Путря, 60), Кулаков (Дудик, 79).

Предупреждения: Комарец, Сабино - Кулаков

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, когда начнется новый сезон УПЛ.

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