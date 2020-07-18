Стало известно, когда начнется новый сезон УПЛ

Окончательно утвердить график должна Украинская ассоциация футбола.

Клубы Украинской Премьер-лиги утвердили проект календаря сезона-2020/21.

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Об этом сообщает Sport Arena.

Базовой датой старта следующего сезона будет 22 августа. До зимней паузы будет сыграно 13 туров - последний назначен на 12 декабря.

Весенняя часть сезона начнется 13 февраля, а закончиться чемпионат должен до середины мая.

Поединок за Суперкубок запланирован на 25 августа. Финал Кубка Украины пройдет в следующем году 12 мая.

Теперь этот график должна утвердить Украинская ассоциация футбола, однако маловероятно, что этого не произойдет.

Напомним, в следующем розыгрыше УПЛ сыграют 14 клубов. После нынешнего сезона элитный дивизион покинут "Карпаты", а из Первой лиги поднимутся сразу три команды.

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи заключительного тура нынешнего сезона УПЛ.

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