УПЛ: Мариуполь и Олимпик одержали выездные победы

Состоялось два матча нижней шестерки УПЛ.

В 31-м туре чемпионата Украины "Ворскла" принимала "Мариуполь", а "Львов" играл против "Олимпика".

"Мариуполь" одержал волевую победу над молодежным составом "Ворсклы". Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве, но смогли переломить ход встречи.

"Мариуполь" набрал 36 очков и занимает восьмое место в таблице УПЛ. У "Ворсклы" - 28 пунктов и десятая позиция.

"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:2

Голы: Павлюк, 46 - Чурко, 56 (с пенальти), Кирюханцев, 85

"Ворскла": Ткаченко, Дмитрук, Дубко (Чуев, 90+3), Павлюк, Мельничук, Якубу (Семилет, 46), Челядин, Гаджук (Посевкин, 88), Козыренко, Кравчук, Власов (Белый, 89)

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко (Дава, 23), Муравский, Быков (Кирюханцев, 78), Кащук (Чурко, 46), Федорчук, Игнатенко, Корниенко (Топалов, 57), Мишнев, Кулаков

Предупреждения: Челядин - Игнатенко, Кулаков, Мишнев, Быков

Удаления: Челядин, 90+1 - Игнатенко, 51

Читайте такжеСуперкубок Украины-2020: стали известны дата и место проведения матча

"Олимпик" на выезде разгромил "Львов". Хет-триком у дончан отметился Шахаб Захеди. С 56-й минуты львовяне играли в меньшинстве.

"Олимпик" набрал 30 очков и занимает девятое место. У "Львова" - 24 очка и одиннадцатая строчка в таблице.

"Львов" - "Олимпик" - 1:5

Голы: Абнер, 3 - Дегтярев, 16, 42, Захеди, 26, 81, 90

"Львов": Пеньков, Люлька (Филипе, 64), Братков, Клименчук, Борзенко, Бопесу (Приймак, 46), Недоля, Богунов, Татарков, Ренан Абнер (Велвес Байано, 82), Яковелли (Ныч, 82)

"Олимпик": Халими, Зотько, Гришко, Лебеденко, Снурницын (Гошкодеря, 46), Кравчук (Вербный, 77), Кравченко (Ксенз, 62), Романовский (Балашов, 61), Завийский, Захеди, Дегтярев (Лукьянчук, 80)

Предупреждения: Недоля, 19, Снурницын, 24, Бопесу, 45, Лебеденко, 51, Зотько, 53, Кравчук, 75, Завийский, 76, Клименчук, 80

Удаление: Недоля, 40

УНИАН также сообщал о том, что в 31-м туре "Шахтер" обыграл "Колос".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram