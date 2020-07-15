Шахтер в экспериментальном составе одержал победу над Колосом

Команда Луиша Каштру добыла очередные три очка, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

31-й тур Украинской Премьер-лиги открыл матч донецкого "Шахтера" и "Колоса" на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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"Горняки" одержали победу со счетом 2:0.

Первый гол на 49-й минуте забил Маркиньос Сиприано - бразилец выиграл борьбу у двух защитников и первым касанием отправил мяч в сетку ворот.

Часть лидеров "Шахтера" уже отправилась в отпуск, однако помимо резервистов участие в игре все равно приняли Марлос, Тайсон, Алан Патрик и Жуниор Мораес.

Последний в добавленное время установил окончательный счет в игре после передачи Марлоса.

"Шахтер" - "Колос" - 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4

"Шахтер": Трубин, Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано, Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио, Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63)

"Колос": Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя (Богданов, 65), Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75), Бондаренко (Кожушко, 78)

Предупреждения: Хочолава, Мораес - Антюх, Сорокин

"Горняки" ранее уже стали чемпионами УПЛ. Теперь команда имеет 78 очков в своем активе. "Колос" с 29 пунктами идет шестым.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" проведет контрольный матч перед встречей с "Вольфсбургом".

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