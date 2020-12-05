"Львов" на своем поле принимал "Ингулец".

ПФК "Львов" и петровский "Ингулец" открывали 12-й тур украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" закончился вничью - 1:1.

Гости смогли повести в счете на 42-й минуте. Младен Бартулович реализовал пенальти после игры рукой в штрафной соперника. Еще до перерыва львовяне отыгрались - Рефаэль Сабино отличился точным ударом в дальний угол.

За десять минут до конца второго тайма "Львов" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку перед собой увидел Максим Грисьо.

А еще через пять минут после второго "горчичника" за подкат сзади был удален бразилец Шина, хозяева доигрывали встречу вдевятером. Впрочем, забить победный гол "Ингульцу" так и не удалось.

"Львов" – "Ингулец" - 1:1

Голы: Бартулович (41, пенальти) - Сабино (45+2)

"Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Кравчук (Закаркив, 62), Михоби, Грысьо, Сабино, Казлаускас (Клименчук, 70), Чиряк (Романчук, 89), Шина, Ныч.

"Ингулец": Шуст, Балан, Семенко, Павлов, Квасный (Синегуб, 84), Лупашко (Коваленко, 69), Кучеренко, Бартулович, Запорожец, Мкомола (Козак, 53), Сичинава.

Предупреждения: Грысьо (17), Михоби (22), Кравчук (41), Шина (55), Якимец (77) - Сичинава (32), Лупашко (39) Мкомола (45+1), Бартулович (55), Балан (83).

Удаления: Грисьо 79 (вторая желтая), Шина 87 (вторая желтая)

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

12-й тур УПЛ проходит с 5 по 6 декабря: где смотреть матчи по ТВ.

После 11 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 26 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла" (19 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе 6 очков.

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Автор: Олег Давыгора