Обе команды потеряли очки во втором туре подряд.

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Колос" на своем поле принимал "Десну". Встреча завершилась вничью.

На 12-й минуте Владимир Лысенко вывел хозяев вперед, реализовав пенальти за игру рукой.

В середине тайма "Десна" сравняла счет - тоже с пенальти, назначенного за игру рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Филипп Будковский.

Во втором тайме гол "Десны" был отменен после VAR.

«Колос» набрал 16 очков и занимает пятое место в УПЛ, у "Десны" - 17 очков и четвертая позиция.

"Колос" - "Десна" - 1:1

Голы: Лысенко, 12 (с пенальти) - Будковский, 27 (с пенальти)

"Колос": Волынец, Петров, Новак, Черноморец, Зозуля, Задоя, Богданов, Емец, Смирный (Исаенко, 87), Антюх (Ориховский, 75), Лысенко (Селезнев, 53)

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой, Гуцуляк (Дегтярев, 84), Огиря, Домбровский, Мудрик (Шевцов, 90+4), Арвеладзе (Старенький, 90+3), Будковский

Предупреждения: Смирный, Богданов - Имереков, Конопля, Мостовой, Тамм

Удаление: Имереков, 90+5

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

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Автор: Антон Дударь