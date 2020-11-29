В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Колос" на своем поле принимал "Десну". Встреча завершилась вничью.
На 12-й минуте Владимир Лысенко вывел хозяев вперед, реализовав пенальти за игру рукой.
В середине тайма "Десна" сравняла счет - тоже с пенальти, назначенного за игру рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Филипп Будковский.
Во втором тайме гол "Десны" был отменен после VAR.
«Колос» набрал 16 очков и занимает пятое место в УПЛ, у "Десны" - 17 очков и четвертая позиция.
"Колос" - "Десна" - 1:1
Голы: Лысенко, 12 (с пенальти) - Будковский, 27 (с пенальти)
"Колос": Волынец, Петров, Новак, Черноморец, Зозуля, Задоя, Богданов, Емец, Смирный (Исаенко, 87), Антюх (Ориховский, 75), Лысенко (Селезнев, 53)
"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой, Гуцуляк (Дегтярев, 84), Огиря, Домбровский, Мудрик (Шевцов, 90+4), Арвеладзе (Старенький, 90+3), Будковский
Предупреждения: Смирный, Богданов - Имереков, Конопля, Мостовой, Тамм
Удаление: Имереков, 90+5
Украинская Премьер-лига: 11-й тур
- В стартовом матче тура "Мариуполь" обыграл "Львов".
- "Александрия" в меньшинстве смогла победить аутсайдера УПЛ.
- "Динамо" в центральном матче тура разобралось с "Ворсклой".
- "Шахтер" сохранил 3 очка отставания от "Динамо", вырвав победу в матче с "Днепром-1".
- "Заря" с крупным счетом обыграла "Минай".
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