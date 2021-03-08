Игроки Десны / фото УПЛ
"Десна" и " Рух " встречались в рамках 17-го тура чемпионата Украины.
Матч завершился погромом - 0:4. Гости дважды забили в первом тайме и еще дважды во втором.
После этой игры у "Десны" - 30 очков и 4-е место в таблице, у "Руха" - 13 очков и двенадцатая позиция.
"Рух" - "Десна" - 0:4
Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63, Гуцуляк, 65
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