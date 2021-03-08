Игроки Десны / фото УПЛ

"Десна" и " Рух " встречались в рамках 17-го тура чемпионата Украины.

Матч завершился погромом - 0:4. Гости дважды забили в первом тайме и еще дважды во втором.

После этой игры у "Десны" - 30 очков и 4-е место в таблице, у "Руха" - 13 очков и двенадцатая позиция.

"Рух" - "Десна" - 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63, Гуцуляк, 65

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Автор: Будрин Артем