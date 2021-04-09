Днепр-1, который не проигрывает во втором круге, сыграет с Динамо / фото СК Днепр-1

10 и 11 апреля состоятся матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Расписание трансляций

10 апреля

14.00. "Мариуполь" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Днепр-1"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Десна" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

11 апреля

14.00. "Заря" - "Ингулец"

Трансляция - УНИАН ТВ

14.00. "Ворскла" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Олимпик" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: перед 21-м туром

  • После 20 туров "Динамо" лидирует в таблице (49 очков), опережая "Шахтер" на 7 пунктов.
  • В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.
  • В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
  • Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь