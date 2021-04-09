Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 21-го тура

"Шахтер" сыграет против "Мариуполя", а "Динамо" примет "Днепр-1".

10 и 11 апреля состоятся матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 10 апреля 14.00. "Мариуполь" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Динамо" - "Днепр-1" Трансляция - "2+2" 19.30. "Десна" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 2" 11 апреля 14.00. "Заря" - "Ингулец" Трансляция - УНИАН ТВ 14.00. "Ворскла" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Рух" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Олимпик" - "Колос" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига: перед 21-м туром После 20 туров "Динамо" лидирует в таблице (49 очков), опережая "Шахтер" на 7 пунктов.

В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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