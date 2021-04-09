Днепр-1, который не проигрывает во втором круге, сыграет с Динамо / фото СК Днепр-1
10 и 11 апреля состоятся матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
10 апреля
14.00. "Мариуполь" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Днепр-1"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Десна" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
11 апреля
14.00. "Заря" - "Ингулец"
Трансляция - УНИАН ТВ
14.00. "Ворскла" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Олимпик" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: перед 21-м туром
- После 20 туров "Динамо" лидирует в таблице (49 очков), опережая "Шахтер" на 7 пунктов.
- В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.
- В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица.
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