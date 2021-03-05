Артем Милевский еще не забивал за Минай / фото ФК Минай

С 6 по 8 марта пройдут матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

Расписание трансляций

6 марта

14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Олимпик" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 2"

7 марта

14.00. "Динамо" - "Минай"

Трансляция - телеканал "2+2"

17.00. "Заря" - "Львов"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Ингулец" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

8 марта

14.00. "Рух" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

14.00. "Днепр-1" - "Александрия"

Трансляция - УНИАН ТВ

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

  • После 16 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (37 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
  • Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" и "Львов", у которых по 12 очков.
  • В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
  • Украинская Премьер-лига: результаты 16-го тура.

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Автор: Антон Дударь