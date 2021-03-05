Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 17-го тура

Артем Милевский сыграет против "Динамо", а "Шахтер" встретится с "Олимпиком".

С 6 по 8 марта пройдут матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 6 марта 14.00. "Мариуполь" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Олимпик" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 2" 7 марта 14.00. "Динамо" - "Минай" Трансляция - телеканал "2+2" 17.00. "Заря" - "Львов" Трансляция - УНИАН ТВ 19.30. "Ингулец" - "Колос" Трансляция - "Футбол 1" 8 марта 14.00. "Рух" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" 14.00. "Днепр-1" - "Александрия" Трансляция - УНИАН ТВ Украинская Премьер-лига: 17-й тур После 16 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (37 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".

Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" и "Львов", у которых по 12 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты 16-го тура. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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