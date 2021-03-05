Артем Милевский еще не забивал за Минай / фото ФК Минай
С 6 по 8 марта пройдут матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
6 марта
14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Олимпик" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
7 марта
14.00. "Динамо" - "Минай"
Трансляция - телеканал "2+2"
17.00. "Заря" - "Львов"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Ингулец" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
8 марта
14.00. "Рух" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
14.00. "Днепр-1" - "Александрия"
Трансляция - УНИАН ТВ
Украинская Премьер-лига: 17-й тур
- После 16 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (37 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
- Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" и "Львов", у которых по 12 очков.
- В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Украинская Премьер-лига: результаты 16-го тура.
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