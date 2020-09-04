Александр Зинченко прокомментировал свой гол в матче Лиги наций.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свой гол в матче против сборной Швейцарии, а также игру всей команды.

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Слова Зинченко приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

В матче против швейцарцев Зинченко повторил гол, который забил за "Манчестер Сити". Однако, по словам футболиста, тогда он выполнял навес:

"Сейчас я могу признаться, что в первом голе за "Сити" я подавал, но сейчас ставлю все свои новые зубы, что бил по воротам".

По словам Зинченко, сборная Украины заслужила три очка, однако после игры осталось "двоякое чувство":

"Много не сделали того, что планировали, но надо отдать должное сборной Швейцарии. Она действительно показала свой уровень. Знали, насколько агрессивно они будут действовать. Такое чувство будто играли не в пять защитников, а в три и не знаю сколько нападающих. Всегда чувствовался игрок за спиной. Они не давали вообще никакого пространства, с чем у нас возникли проблемы в первом тайме", - сказал Зинченко.

Он отметил, что недоработал в эпизоде с пропущенным голом:

"Пришлось делать много челночной работы в середине поля. Впечатление, будто в первом тайме сдавал тест "йо-йо". Можно сказать, что в эпизоде с первым голом где-то не добежал, потому что тяжело было играть в таком темпе весь первый тайм. Считаю, что проблемы у нас есть. Есть над чем работать".

"У меня был провальный первый тайм? Может, я чего-то не знаю. Были ошибки, как и у любого игрока. Соперник создал нам множество проблем. Мы хотели навязать свою игру, но швейцарцы постоянно были у нас на ноге, поэтому были потери и обрезки", - подытожил Зинченко.

Сборная Украины: победный старт в Лиге наций

В первом матче Лиги наций 2020-2021 сборная Украины во Львове со счетом 2:1 обыграла Швейцарию. Встреча прошла при пустых трибунах.

Для сборной Украины это был дебют в Лиге А, в которую она повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/19. Соперниками нашей сборной по группе также будут Германия и Испания.

Команда под руководством Андрея Шевченко продлила свою серию без поражений до 12 матчей. Последняя неудача команды состоялась еще 16 ноября 2018 года в игре со Словакией (1:4) также в Лиге наций.

Следующий матч украинцы проведут против испанцев. Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

Cборные Германии и Испании в первом туре разошлись миром - 1:1.

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Автор: Антон Дударь