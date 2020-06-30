Сборная Украины по футболу может сыграть против чемпионов мира в 2020 году: названа дата
15:17, 30 июня 2020Футбол
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Также может состояться и отложенный матч против Польши.
Сборная Украины может провести два товарищеских матча / фото УАФ
Сборная Украины еще может провести отмененные ранее контрольные матчи против сборных Франции и Польши в 2020 году.
Об этом стало известно сайту Sport Arena.
Отмечается, что в случае успешных переговоров товарищеский матч против действующих чемпионов мира состоится 7 октября.
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Встреча с Польшей будет запланирована на 11 ноября.
Напомним, Украина должна была сыграть с Францией и Польшей еще в марте, однако оба матча пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА опубликовал новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.
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