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Сборная Украины по футболу может сыграть против чемпионов мира в 2020 году: названа дата

15:17, 30 июня 2020
Футбол
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Сборная Украины может провести два товарищеских матча / фото УАФ

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Отмечается, что в случае успешных переговоров товарищеский матч против действующих чемпионов мира состоится 7 октября.

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Встреча с Польшей будет запланирована на 11 ноября. 

Напомним, Украина должна была сыграть с Францией и Польшей еще в марте, однако оба матча пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА опубликовал новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

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