УЕФА опубликовал новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций: даты и время

В графике украинской сборной произошло два изменения.

УЕФА утвердил обновленные даты и время матчей группового этапа Лиги наций 2020-2021.

Об этом 26 июня сообщил официальный сайт УЕФА.

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Сборная Украины в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в топ-дивизионе - Лиге A. В группе 4 команда Андрея Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

В календаре украинской сборной, по сравнению с его предыдущей версией, произошло два изменения - оба коснулись дат ноябрьских матчей.

Календарь матчей сборной Украины

1-й тур

Украина - Швейцария

3 сентября, 21.45

2-й тур

Испания - Украина

6 сентября, 21.45

3-й тур

Украина - Германия

10 октября, 21.45

4-й тур

Украина - Испания

13 октября, 21.45

5-й тур

Германия - Украина

14 ноября, 21.45

6-й тур

Швейцария - Украина

17 ноября, 21.45

Напомним, победитель группы выйдет в финальную стадию Лиги наций, тогда как команда, которая займет последнее место в своем квартете, понизится в классе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА утвердил формат европейской квалификации на ЧМ-2022.

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