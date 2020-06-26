УЕФА опубликовал новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций: даты и время
УЕФА утвердил обновленные даты и время матчей группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Об этом 26 июня сообщил официальный сайт УЕФА.
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Сборная Украины в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в топ-дивизионе - Лиге A. В группе 4 команда Андрея Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.
В календаре украинской сборной, по сравнению с его предыдущей версией, произошло два изменения - оба коснулись дат ноябрьских матчей.
Календарь матчей сборной Украины
1-й тур
Украина - Швейцария
3 сентября, 21.45
2-й тур
Испания - Украина
6 сентября, 21.45
3-й тур
Украина - Германия
10 октября, 21.45
4-й тур
Украина - Испания
13 октября, 21.45
5-й тур
Германия - Украина
14 ноября, 21.45
6-й тур
Швейцария - Украина
17 ноября, 21.45
Напомним, победитель группы выйдет в финальную стадию Лиги наций, тогда как команда, которая займет последнее место в своем квартете, понизится в классе.
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