УЕФА представил формат возобновления Лиги Европы

С четвертьфиналов все поединки будут проходить в Германии.

УЕФА по итогам заседания исполкома принял решение возобновить матчи Лиги Европы в августе.

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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Начиная со стадии 1/4 финала, УЕФА планирует проводить все матчи в четырех немецких городах - Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге. Игры будут проходить 10-21 августа. Финал состоится в Кельне 21 августа на стадионе "Рейн Энерги".

Борьбу в Лиге Европы продолжает донецкий "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала обыграл "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1. Пока до конца не ясно, где состоится ответная игра - в Украине или Германии.

При этом пары "Интер" - "Хетафе" и "Рома" - "Севилья", которые в 1/8 финала еще не провели первые матчи, разыграют путевки в четвертьфинал в сокращенном формате - в одной игре вместо двух. Встречи запланированы на 5-6 августа.

Также было принято решение проводить квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы в одноматчевом формате, за исключением раундов плей-офф. Групповой этап ЛЕ следующего сезона должен стартовать 22 октября.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА утвердил формат доигровки Лиги чемпионов.

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