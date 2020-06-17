"Финал восьми": УЕФА рассказал, как и где будет доиграна Лига чемпионов

Поединки турнира будут проходить в Португалии, начиная со стадии 1/4 финала.

Исполком УЕФА провел заседание, на котором принял решение о судьбе Лиги чемпионов, остановленной из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Часть игр 1/8 финала, которая не была сыграна, пройдет в обычном режиме - на полях хозяев 7-8 августа.

Начиная с 1/4 финала, все поединки будут проходить в Лиссабоне. Будет использован сокращенный формат - каждая из пар сыграет по одному матчу вместо двух. Португальский город будет принимать мини-турнир с участием восьми команд с 12 августа. Финал состоится 23 августа. Игры будут проходить без болельщиков.

Стоит отметить, что в четвертьфинал Лиги чемпионов, которая была остановлена из-за пандемии коронавируса, уже пробились "Атлетико", ПСЖ, "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

Жеребьевка "финала восьми" пройдет 10 июля.

Также было принято решение проводить квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы в одноматчевом формате, за исключением раундов плей-офф. Групповой этап ЛЧ следующего сезона должен стартовать 20 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА вспомнил эффектный гол Шевченко в Лиге чемпионов за "Динамо".

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