"У спортсменов мало шансов умереть": президент Бразилии выступил за возобновление футбольного сезона

Жаир Болсонару не боится, что футболисты могут умереть из-за коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил за то, чтобы как можно быстрее возобновить национальный чемпионат по футболу.

Об этом Болсонару сказал в эфире Radio Guaiba, передает The Guardian.

"Многие в футболе выступают за возобновление сезона, потому что безработица отражается и на клубах. У зараженных коронавирусом футболистов мало шансов умереть благодаря их физической форме, они же спортсмены", - сказал бразильский президент.

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"Не мне принимать решение о рестарте, но мы можем помочь", - добавил он.

Отметим, что чемпионат Бразилии должен был стартовать 3 мая, но начало сезона было отложено в связи с пандемией коронавируса.

Из-за коронавируса в Бразилии умерло более 5900 человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что во Франции решили досрочно завершить сезон и уже объявили чемпиона.