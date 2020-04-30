Во Франции определили чемпиона после досрочного завершения футбольного сезона - СМИ

"Лион" впервые за 23 года останется без еврокубков.

Французская Лига 1 на заседании утвердила финальную версию турнирной таблицы после решения о досрочном завершении сезона.

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Об этом сообщает L'Equipe.

Во Франции было решено не аннулировать результаты по примеру Нидерландов. Чемпионом признан "Пари Сен-Жермен", который на 12 очков опережал "Марсель" на момент остановки турнира из-за пандемии коронавируса. Парижане стали девятикратными чемпионами страны.

В Лигу чемпионов помимо ПСЖ и "Марселя" отправится также "Ренн". В Лигу Европы - "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Стоит отметить, что "Лион" стал лишь седьмым и впервые с 1997 года останется без еврокубков.

В Лигу 2 отправятся "Амьен" и "Тулуза", а в элите их заменят "Лорьян" и "Ланс".

Лига 1 стала первой из топ-чемпионатов, который не будет доигрывать сезон. УЕФА продолжает настаивать на необходимости возобновить чемпионаты и еврокубки.

Как сообщал УНИАН, УЕФА может пересмотреть формат завершения сезона в еврокубках.