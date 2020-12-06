Три очка "шпорам" принесли Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

В центральном матче 11-го тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Арсенал".

Лондонское дерби завершилось победой команды Жозе Моуринью.

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Сперва Сон Хын Мин забил с паса Гарри Кейна, а затем они поменялись ролями - уже англичанин ассистировал, а кореец завершал.

"Тоттенхэм" набрал 24 очка и сохраняет лидерство в АПЛ. По итогам этого тура по очкам "шпор" может догнать "Ливерпуль".

У "Арсенала" - 13 очков и лишь пятнадцатая позиция в таблице чемпионата Англии.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Сон Хын Мин, 13, Кейн, 45+1

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон, Сиссоко, Хойбьерг, Бергвейн (Родон, 90+1), Ло Чельсо (Дэвис, 72), Сон Хын Мин (Моура, 88), Кейн

"Арсенал": Лено, Бельерин (Нкетиа, 75), Холдинг, Габриэль, Тирни, Парти (Себальос, 45+2), Джака, Виллиан, Ляказетт, Сака, Обамеянг

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Автор: Антон Дударь