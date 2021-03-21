Футболист прокомментировал интерес со стороны бразильского клуба "Интернасьональ".

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон впервые прокомментировал скандал, в ходе которого его перевели в дубль.

Напомним, причиной этого решения клуба стал отказ бразильца выйти на замену в матче Лиги Европы против римской "Ромы".

"Я поспорил с тренером, вот что случилось. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными", - сказал 33-летний лидер "горняков".

Об этом сообщает GZH.

Также Тайсон ответил на вопрос касательно интереса клуба бразильской Серии А "Интернасьоналя".

"Мой агент здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Моё дело - тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится", - заявил экс-игрок "Металлиста".

Как стало известно "Бомбардиру", бразилец будет финансово наказан. Тайсона ждет штраф в количестве свыше, чем половина месячной зарплаты.

Более того, у игрока нет желания выступать за резервную команду. Есть вероятность, что мы его больше не увидим в футболке "Шахтера".

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Ранее директор "Шахтера" Дарио Срна назвал причину, по которой Тайсон был переведен в дубль.

Также сообщалось, что в "Шахтере" было несколько конфликтных моментов, связанных с Тайсоном, Марлосом и Жуниором Мораесом. А экс-игрок "горняков" Александр Сопко сообщал, что это трио вместе с Аланом Патриком не выполняют установки главного тренера команды Луиша Каштру, играя в свой футбол.

Тайсон: предстоящий уход из "Шахтера"

Контракт Тайсона с "Шахтером" истечет летом этого года. Еще в октябре 2020-го бразилец заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Сообщалось, что бразилец ведет переговоры с "Интернасьоналем". Он хочет продолжить карьеру на родине.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года и долгое время он был капитаном команды. В донецкий клуб хавбек перешел из "Металлиста". В составе "Шахтера" бразилец стал шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, а также четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

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Автор: Будрин Артем