Бразильский футболист отказался выходить на замену во время матча с "Ромой".

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему было принято решение перевести в дублирующий состав бразильского полузащитника команды Тайсона.

Об этом Срна сказал в комментарии "Футбол NEWS".

"С Тайсоном ситуация произошла во время игры с "Ромой", когда он отказался разминаться и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправить Тайсона в дубль. Теперь он тренируется там", - сказал Срна.

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"Это игрок, который много сделал для "Шахтера". Я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал во время последней игры, и мы приняли такое решение", - добавил хорват.

Тайсон: предстоящий уход из "Шахтера"

Контракт Тайсона с "Шахтером" истечет летом этого года. Еще в октябре 2020-го бразилец заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Сообщалось, что бразилец ведет переговоры с "Интернасьоналем". Он хочет продолжить карьеру на родине.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года и долгое время он был капитаном команды. В донецкий клуб хавбек перешел из "Металлиста". В составе "Шахтера" бразилец стал шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, а также четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

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Автор: Антон Дударь