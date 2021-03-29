Пятая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA1000 в Майами.
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В 1/8 финала украинка сломила сопротивление десятой ракетки мира Петры Квитовой из Чехии.
Свитолина проиграла первый сет, но затем выиграла в двух напряженных партиях. Матч продлился два с половиной часа и завершился со счетом 2:6, 7:5, 7:5.
Свитолина обыграла Квитову во второй раз подряд, а до этого уступила чешке семь раз.
Украинка во второй раз вышла в четвертьфинал турнира в Майами. Впервые ей это удалось в 2018 году.
Into the #MiamiOpen quarterfinals! 🙌@ElinaSvitolina secures her spot with an ace over Kvitova 2-6, 7-5, 7-5. pic.twitter.com/unYe0gtmXY— wta (@WTA) March 29, 2021
Далее ее соперницей станет победительница противостояния Анастасии Севастовой (№57 WTA) и Аны Конюх (№338 WTA).
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- Турнир в Майами - шестой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.
- На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.
- Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, а в Дубае вылетела уже во втором круге.
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