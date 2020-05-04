Определен лучший гол в истории Лиги чемпионов (видео)
14:20, 04 мая 2020Футбол
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Рейтинг составили французские журналисты.
Зидан забил эффектный гол в финале ЛЧ-2002 / фото: twitter.com/realmadrid
Французское издание France Football составило рейтинг из 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов, начиная с 1992 года.
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На первом месте оказался удар на тот момент полузащитника мадридского "Реала" Зинедина Зидана в финале ЛЧ-2002 против "Байера", который испанцы выиграли со счетом 2:1. Зидан после подачи с фланга нанес удар в касание и отправил мяч в девятку ворот леверкузенцев.
В тройку вошли голы Мауро Брессана из "Фиорентины" (в ворота "Барселоны", 1999 год) и Криштиану Роналду в составе "Реала" (в ворота "Ювентуса", 2018 год).
Полный список топ-50 голов доступен по ссылке.
Видео гола Зидана
УНИАН ранее публиковал рейтинг лучших молодых футболистов планеты.
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