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Определен лучший гол в истории Лиги чемпионов (видео)

14:20, 04 мая 2020
Футбол
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Зидан забил эффектный гол в финале ЛЧ-2002 / фото: twitter.com/realmadrid

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На первом месте оказался удар на тот момент полузащитника мадридского "Реала" Зинедина Зидана в финале ЛЧ-2002 против "Байера", который испанцы выиграли со счетом 2:1. Зидан после подачи с фланга нанес удар в касание и отправил мяч в девятку ворот леверкузенцев.

В тройку вошли голы Мауро Брессана из "Фиорентины" (в ворота "Барселоны", 1999 год) и Криштиану Роналду в составе "Реала" (в ворота "Ювентуса", 2018 год).

Полный список топ-50 голов доступен по ссылке.

Видео гола Зидана

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