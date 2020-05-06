Чемпионат Германии по футболу получил разрешение властей возобновить сезон

Первой из топ-5 чемпионатов Европы возобновить игры может Бундеслига.

Правительство Германии дало разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге со второй половины мая.

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Об этом сообщила пресс-служба Немецкой футбольной лиги.

Кроме того, канцлер Ангела Меркель объявила об этом журналистам после совещания с властями федеральных земель ФРГ. Данный шаг обусловлен тем, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса.

Точной даты возобновления поединков немецкой Бундеслиги пока нет. Наиболее вероятная дата - 15 мая. Альтернативный вариант - 22 число.

Матчи первой и второй Бундеслиг будут проходить без зрителей.

"Это решение - отличная новость. Матчи без зрителей не являются идеальным решением, но в условиях кризиса, когда под угрозой находится существование некоторых клубов, это единственный способ сохранить турниры в их нынешнем виде", - заявил глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт.

Чемпионат Германии по футболу был прерван из-за пандемии COVID-19 еще в марте. В турнирной таблице лидером является "Бавария", которая на четыре очка опережает дортмундскую "Боруссию" после 25 туров.

УНИАН ранее сообщал о том, что в чемпионате Германии по футболу выявлены десять случаев заражения коронавирусом.