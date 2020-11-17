Окончательное решение о судьбе матча будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Украинская футбольная ассоциация не имеет возможности выставить другой состав сборной Украины для того, чтобы провести матч Лиги наций против Швейцарии 17 или 18 ноября.

Об этом сообщается в официальном заявлении УЕФА касательно отмены матча.

Читайте такжеШвейцария - Украина: появились комментарии врача, из-за решения которого матч был отменен

"УАФ подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче 17 или 18 ноября", - заявили в УЕФА.

В Европейском футбольном союзе подчеркнули, что будут принимать решение по матчу:

"Матч не может состояться. Вопрос будет передан в Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь