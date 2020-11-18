Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский заявил, что УЕФА не примет решение по отмененному матчу Лиги наций против сборной Швейцарии в ближайшее время.
Об этом Глывинский написал на своей странице в Facebook.
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"Когда именно состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА, сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно в этом месяце, возможно, в следующем, а может и позже", - сообщил Глывинский.
По его словам, дисциплинарный комитет УЕФА может принять три варианта решения: "перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья".
Глывинский также подчеркнул, что матч уже точно не удастся сыграть 18 ноября.
Сюжет ТСН об отмене матча:
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Есть три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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