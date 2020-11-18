Заседание дисциплинарного комитета УЕФА не состоится в ближайшее время.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский заявил, что УЕФА не примет решение по отмененному матчу Лиги наций против сборной Швейцарии в ближайшее время.

Об этом Глывинский написал на своей странице в Facebook.

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"Когда именно состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА, сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно в этом месяце, возможно, в следующем, а может и позже", - сообщил Глывинский.

По его словам, дисциплинарный комитет УЕФА может принять три варианта решения: "перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья".

Глывинский также подчеркнул, что матч уже точно не удастся сыграть 18 ноября.

Сюжет ТСН об отмене матча:

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь