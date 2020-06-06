Шевченко вместе с тренерами сборной Украины помог военному госпиталю в Киеве (фото, видео)

Андрей Шевченко посетил госпиталь и передал помощь от всего тренерского штаба.

Тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко оказал помощь Киевскому военному госпиталю.

Об этом УНИАН сообщил пресс-атташе Шевченко Николай Васильков.

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6 июня Шевченко лично посетил госпиталь. От лица всего тренерского штаба "желто-синих" он передал медучреждению 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 пар перчаток, 500 масок и аппарат ИВЛ, стоимостью 680 тысяч гривен.

Оборудование было заказано еще два месяца назад, но из-за дефицита аппаратов ИВЛ во всем мире доставить его удалось только сейчас.

Во время посещения госпиталя Шевченко подчеркнул, что сборная Украины и дальше продолжит поддерживать украинских военных.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинского футболиста Романа Зозулю наградили за помощь ВСУ.

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