Украинского футболиста Зозулю наградили медалью за помощь ВСУ (фото)

Украинский нападающий получил государственную награду.

Форварда Романа Зозулю, который выступает за испанский "Альбасете", наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

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Об этом Зозуля сообщил на своей странице в Facebook.

Приказ о награждении подписан командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"Служу народу Украины. Спасибо", - прокомментировал футболист получение награды.

Напомним, в 2015 году Зозуля совместно с волонтерами создал благотворительный фонд "Народная армия" и регулярно помогает ВСУ. Так, в апреле футболист приобрел для военных защитные маски и тесты на коронавирус.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зозуля поздравил украинских военных с Днем пехоты.