В лагере национальной сборной Украины царит дружелюбная атмосфера.

Сборная Украины продолжает готовиться к финальной части чемпионата Европы.

Украинская ассоциация футбола опубликовала веселое видео, где главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко учит молодых игроков подтягиваться на турнике.

44-летний специалист давал советы и своим примером показывал какая техника выполнения правильная и как корректно подтягиваться на перекладине. "Выговор" получили полузащитник "Динамо" Богдан Леднев и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Их "Шева" особенно тщательно проинструктировал.

"Не дергайся, плавно опускайся", - подсказывал тренер юным футболистам, когда увидел, что они слишком сильно дергаются на турнике.

А за день до этого на тренировке сборной случилась забавная история.

Видео обнародовал You-Tube-канал Do Best.

Шевченко подложил Николаю Шапаренко под голову подушку пока тому делали массаж ног. А потом артистично сказал:

"Надо будет закурить - позовешь".

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Артем Будрин