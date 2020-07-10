УЕФА назвал дату и город проведения матча Шахтер - Вольфсбург

"Горняки" сыграют ответный матч с немцами в столице Украины.

УЕФА утвердил даты и города, в которых пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте такжеЛига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Информация появилась на официальном сайте организации.

Второй матч между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" состоится 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра пройдет при пустых трибунах. Начало - в 19.55.

До карантина "Шахтер" проводил все домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист".

Напомним, первый поединок команд в Германии завершился победой подопечных Луиша Каштру со счетом 2:1.

УЕФА принял решение позволить командам-хозяевам вторых матчей провести их на домашних стадионах. Начиная с 1/4 финала, все поединки турнира будут проходить в Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram