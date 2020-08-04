"Может создать проблемы": тренер Шахтера Каштру назвал сильную сторону Вольфсбурга

Луиш Каштру уверен, что немцы будут стараться нагружать штрафную дончан.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.

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Пресс-конференция Каштру опубликована на YouTube-канале "Шахтера".

"Нам стоит расценивать "Вольфсбург" как сильную команду в целом. Они реально сильны в атаке. Хочу выделить их действия в последней трети поля. Когда идет подача в штрафную, там всегда находится много игроков в зоне завершения атаки.

Это может создать нам некоторые проблемы. Любые команды, которые проводят головокружительные атаки, быстро стараются добраться до ворот соперника, часто подают в штрафную и забегают туда большим количеством игроков. Они могут создать проблемы для нас", - сказал Каштру.

Наставник "горняков" отметил, что его подопечные знают не только про сильные стороны "волков":

"Мы знаем их сильные стороны, но постарались также изучить и слабые. Понятно, что в любом коллективе определенные игроки могут выделяться. Но мы расцениваем их как сильную команду в целом. Мы пытались подготовиться к этому сопернику. Постараемся показать качественную игру завтра".

Матч пройдет 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:55.

Первая игра в Германии еще в марте завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.

УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Вольфсбург".

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