"Горняки будут атаковать": экс-вратарь Шахтера сделал прогноз на матч против Вольфсбурга

Юрий Вирт попытался угадать итоговый счет матча Лиги Европы.

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Юрий Вирт дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и немецким "Вольфсбургом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.

Слова Вирта приводит bookmaker-ratings.com.ua.

"Уверен, что в предстоящем поединке "Шахтер" не отойдет от своей игры. "Горняки" будут атаковать. Не думаю, что за такое короткое межсезонье они могли потерять свою форму, в конце прошлого чемпионата была отличной. Тем более, что сейчас оба соперника находятся в равных условиях в плане готовности к сезону", - отметил Вирт.

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Экс-голкипер попытался угадать счет матча, поставив на победу "Шахтера":

"Счет первого матча, без сомнения, дает фору команде Луиша Каштру. Дончанам легче выбирать тактику на игру. Но опять же, несмотря на голевой запас, хозяева попытаются действовать с позиции силы. Так, у "горняков" есть некоторые кадровые проблемы, но это не скажется на конечном результате. Мой прогноз - 2:1 в пользу "Шахтера".

Напомним, в первом матче "Шахтер" со счетом 2:1 выиграл у "Вольфсбурга" на выезде.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" пройдет в Киеве 5 августа. Начало - в 19.55.

УНИАН также сообщал о том, что Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча.

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