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Матч Шахтера и Динамо будет судить женская бригада арбитров

16:34, 28 мая 2020
Футбол
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Екатерина Монзуль - главный арбитр матча / фото УНИАН

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

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В поле на этом матче будет работать женская бригада судей. Главным арбитром встречи назначена Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. 

За пределами поля женской бригаде помогут мужчины. Четвертым арбитром станет Денис Шурман, а главным по VAR будет Виталий Романов.

Напомним, "Шахтер" примет "Динамо" на НСК "Олимпийский" 31 мая. Матч пройдет без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко ждет сложного возобновления сезона.

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