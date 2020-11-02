Луиш Каштру считает, что люди сами сделали мало для того, чтобы вернуться на стадионы.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал то, что в связи с решением Минздрава Украины "горнякам" придется проводить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах без болельщиков.

Об этом Каштру сказал в ходе предматчевой пресс-конференции.

"Странно, что я вижу полные автобусы в городе, странно, что я вижу людей, которые не носят маски, посещают публичные места, они просто забиты. Странно, что стадионы без болельщиков. Но люди на самом деле сделали очень мало, чтобы сейчас с полной безопасностью вернуться на стадионы", - сказал Каштру.

Португальский тренер заявил, что после вспышки COVID-19 в "Шахтере" осознал, насколько серьезен может быть этот вирус:

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"К сожалению, люди еще не начали до конца уважать этот вирус и пандемию, которые с нами произошли. Когда я смотрю на своих десятерых футболистов, которые были инфицированы, у троих были осложнения с легкими, у одного проблемы с сердцем - начинаю задумываться. Начинаю действительно понимать, что происходит в мире. Вирус рядом, он может настичь каждого, никто не знает, какие у него будут последствия.

Ребята 20 с лишним лет - никто не думал, что такое может произойти. Тогда я понял настоящую опасность, которая перед нами. Несмотря на все произошедшее в мире, люди, к сожалению, до сих пор не поняли, насколько это может быть страшно".

Каштру также подчеркнул, что на игроков "Шахтера" не будет оказано дополнительное давление из-за игры при пустых трибунах:

"Нет, давление будет обычным, как всегда. Все должны понимать, какой уровень матча предстоит. Я уже не раз говорил, что стадион без болельщиков - это стадион без души, без сердца. Сердце не бьется, ледяная атмосфера. Это неприятно, мало эмоций. Предпочитаю играть при заполненных стадионах, когда болельщики поддерживают свои команды".

Шахтер - Боруссия М: перед матчем

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Автор: Антон Дударь