Двое ключевых футболистов Шахтера ушли в отпуск за два тура до финиша УПЛ (фото)

Команда будет обходиться без Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Донецкий "Шахтер" за два тура до окончания розыгрыша Украинской Премьер-лиги предоставил отпуск двум лидерам команды - вратарю Андрею Пятову и полузащитнику Тарасу Степаненко.

Оба футболиста отправились на отдых со своими семьями. Соответствующие фото появились в Instagram у Степаненко, а также жены Пятова Юлии.

Стоит отметить, что еще до матча прошлого тура УПЛ с "Десной" (4:2) время на отдых получили Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес.

"Шахтер" уже стал чемпионом, а в последних двух турах с "Колосом" (15 июля) и "Александрией" (19 июля) главный тренер дончан Луиш Каштру сможет проверить в деле резервистов.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА назвал дату и город проведения матча "Шахтер" - "Вольфсбург" в Лиге Европы.

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