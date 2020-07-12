Шахтер обыграл Десну в матче с шестью голами (видео)

"Горняки", несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не пощадили претендента на медали.

Донецкий "Шахтер" в статусе чемпиона в 30-м туре УПЛ играл в Чернигове против "Десны".

Результативная встреча завершилась победой "горняков", которые проводили матч в экспериментальном составе.

Интересно, что "Шахтер" обыграл "Десну" в четвертый раз в сезоне в четырех матчах.

"Шахтер" после этого тура набрал 78 очков. "Десна", у которой 55 пунктов, занимает третье место, на 1 очко отставая от "Динамо" и на 2 - от "Зари".

"Десна" - "Шахтер" - 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 - Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (с пенальти)

"Десна": Паст, Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77), Огиря, Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60), Кузик (Картушов, 60), Филиппов (Хлебас, 83)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76), Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко, Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70), Фернандо (Сикан, 75)

Предупреждение: Мостовой

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УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Олимпик" разгромил "Мариуполь".

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