Это решение связано с коронавирусом у кипера "Динамо" Георгия Бущана.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду двух вратарей - Юрия Панькива из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы".

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Помочь сборной в ближайших поединках из-за коронавируса не сможет голкипер "Динамо" Георгий Бущан.

Панькив и Ризнык присоединятся к Андрею Пятову из "Шахтера" и вратарю "Реала" Андрею Лунину. Перед каждым поединком тренерский штаб будет выбирать троих из квартета в заявку.

21-летний Ризнык уже вызывался в национальную команду в прошлом месяце, но пока не дебютировал. 36-летний Панькив неоднократно тренировался в составе сборной и также свой шанс пока не получил.

Сборная Украины: матчи в ноябре

11 ноября сборная Украины проведет в Харькове товарищеский матч против сборной Польши.

Далее украинскую команду ждет завершение группового этапа Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

После четырех туров в своей группе Лиги наций сборная Украины, набрав 6 очков, занимает третье место.

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Автор: Данил Слесь