Украинец Малиновский стал призером чемпионата Италии

"Аталанта" завоевала бронзовые медали турнира.

В заключительном 38-м туре чемпионата Италии "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, встречалась с "Интером" и уступила со счетом 0:2.

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Клуб из Бергамо до последнего боролся за серебро турнира, но в итоге обойти "Интер" не удалось.

"Аталанта" набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А, добыв бронзовые медали.

Таким образом, Малиновский стал призером итальянского первенства уже в своем дебютном сезоне за "Аталанту". Он перешел в команду из бельгийского "Генка" летом прошлого года.

Футболист сборной Украины в минувшем сезоне Серии А провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

"Аталанта" в следующем сезоне представит Италию в групповом раунде Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский установил яркий бомбардирский рекорд.

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