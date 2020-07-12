Украинца Малиновского признали лучшим игроком Аталанты в матче с Ювентусом
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в матче чемпионата Италии с "Ювентусом".
По версии Sofa Score, Малиновский получил за матч оценку 7,5 балла. Это лучший результат в "Аталанте".
Читайте такжеПолузащитник сборной Украины Малиновский забил гол Ювентусу (видео)
В составе "Ювентуса" за этот матч выше оценка только у Криштиану Роналду (8,1), а Родриго Бентанкур, как и Малиновский, получил 7,5 балла.
Украинский футболист вышел на замену на 68-й минуте встречи, а на 80-й отличился забитым голом.
За время, проведенное на поле, Малиновский 21 раз коснулся мяча, сделал 10 точных передач (100%), нанес 3 удара по воротам (1 - в створ), сделал 1 перехват, выиграл 5 из 8 единоборств и допустил 2 потери.
Напомним, матч "Ювентус" - "Аталанта" в итоге завершился вничью - 2:2.
Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в Серии А.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram