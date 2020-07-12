Украинца Малиновского признали лучшим игроком Аталанты в матче с Ювентусом

Руслан Малиновский провел на поле полтайма, но успел отличиться забитым голом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в матче чемпионата Италии с "Ювентусом".

По версии Sofa Score, Малиновский получил за матч оценку 7,5 балла. Это лучший результат в "Аталанте".

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В составе "Ювентуса" за этот матч выше оценка только у Криштиану Роналду (8,1), а Родриго Бентанкур, как и Малиновский, получил 7,5 балла.

Украинский футболист вышел на замену на 68-й минуте встречи, а на 80-й отличился забитым голом.

За время, проведенное на поле, Малиновский 21 раз коснулся мяча, сделал 10 точных передач (100%), нанес 3 удара по воротам (1 - в створ), сделал 1 перехват, выиграл 5 из 8 единоборств и допустил 2 потери.

Напомним, матч "Ювентус" - "Аталанта" в итоге завершился вничью - 2:2.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в Серии А.

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