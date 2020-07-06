Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в чемпионате Италии
14:30, 06 июля 2020Футбол
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Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать минимальную победу.
Малиновский помог Аталанте победить / фото twitter.com/atalanta_bc
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в символическую сборную 30-го тура Серии А.
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Игру украинца отметил портал Whoscored.com.
Малиновский получил оценку 8,3 балла за поединок против "Кальяри".
В этой игре полузащитник заработал пенальти, благодаря которому "Аталанта" забила единственный гол и добыла минимальную победу со счетом 1:0.
Только пять футболистов в сборной тура получили более высокие оценки, чем Малиновский.
twitter.com/WhoScored
УНИАН ранее также сообщал о том, что ошибка украинца Зинченко привела к голу-шедевру и сенсационному поражению "Манчестер Сити" в АПЛ.
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