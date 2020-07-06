Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в чемпионате Италии

Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать минимальную победу.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в символическую сборную 30-го тура Серии А.

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Игру украинца отметил портал Whoscored.com.

Малиновский получил оценку 8,3 балла за поединок против "Кальяри".

В этой игре полузащитник заработал пенальти, благодаря которому "Аталанта" забила единственный гол и добыла минимальную победу со счетом 1:0.

Только пять футболистов в сборной тура получили более высокие оценки, чем Малиновский.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ошибка украинца Зинченко привела к голу-шедевру и сенсационному поражению "Манчестер Сити" в АПЛ.

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