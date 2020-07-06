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Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в чемпионате Италии

14:30, 06 июля 2020
Футбол
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Малиновский помог Аталанте победить / фото twitter.com/atalanta_bc

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Игру украинца отметил портал Whoscored.com.

Малиновский получил оценку 8,3 балла за поединок против "Кальяри". 

В этой игре полузащитник заработал пенальти, благодаря которому "Аталанта" забила единственный гол и добыла минимальную победу со счетом 1:0.

Только пять футболистов в сборной тура получили более высокие оценки, чем Малиновский.

twitter.com/WhoScored

УНИАН ранее также сообщал о том, что ошибка украинца Зинченко привела к голу-шедевру и сенсационному поражению "Манчестер Сити" в АПЛ.

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