Полузащитник сборной Украины Малиновский забил гол Ювентусу (видео)

Руслан Малиновский вышел на замену и огорчил лидера чемпионата Италии.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом в матче 32-го тура Серии А против "Ювентуса".

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Украинец вышел на поле на 68-й минуте при счете 1:1, а на 80-й сумел огорчить соперника мощным ударом с правой ноги.

В этом сезоне Малиновский забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах за "Аталанту".

Отметим, что "Ювентус" все же сумел уйти от поражения - пенальти в концовке встречи реализовал Криштиану Роналду (2:2).

"Аталанта" набрала 67 очков и занимает третье место в Серии А. "Ювентус" (76 очков) лидирует.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче за "Аталанту" Малиновский отметился голевой передачей.

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