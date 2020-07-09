Удачно вышел на замену: Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии (видео)

Полузащитник сборной Украины совершил идеальную подачу с углового.

"Аталанта" в 31-м туре итальянской Серии А принимала "Сампдорию" и одержала победу со счетом 2:0.

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В составе победителей результативным действием отметился полузащитник Руслан Малиновский.

Украинец вышел на поле на 69-й минуте, а на 75-й совершил подачу с углового, которую головой замкнул Рафаэл Толой. Это был первый гол "Аталанты" в этой игре. Точку поставил Луис Муриэль на 85-й минуте.

"Аталанта" набрала 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от "Лацио" на два пункта.

Руслан Малиновский в нынешнем сезоне провел за клуб из Бергамо 36 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста во всех турнирах.

Обзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский попал в сборную лучших футболистов тура в чемпионате Италии.

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