Руслан Малиновский провел 44 матча за Аталанту / фото twitter.com/atalanta_bc
Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса".
Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, "Лидс" обратил внимание на Малиновского после того, как не смог договориться о трансфере полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля.
Трансфер украинца может обойтись английскому клубу примерно в 22 миллиона евро.
"Лидс" в этом году вернулся в АПЛ 16 лет спустя.
Руслан Малиновский: первый сезон в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле прошлого года из бельгийского "Генка".
- В первом сезоне за итальянский клуб украинец провел 44 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
- С "Аталантой" Малиновский стал бронзовым призером Серии А, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В июле украинец установил бомбардирское достижение.
- По оценкам InStat Малиновский вошел в пятерку самых полезных игроков Серии А 2019-2020 на своей позиции.
- Новый сезон "Аталанта" начинает 26 сентября матчем Серии А против "Торино".
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