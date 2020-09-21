"Лидсу" интересен украинец Руслан Малиновский.

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса".

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, "Лидс" обратил внимание на Малиновского после того, как не смог договориться о трансфере полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля.

Трансфер украинца может обойтись английскому клубу примерно в 22 миллиона евро.

"Лидс" в этом году вернулся в АПЛ 16 лет спустя.

Руслан Малиновский: первый сезон в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле прошлого года из бельгийского "Генка".

В первом сезоне за итальянский клуб украинец провел 44 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

С "Аталантой" Малиновский стал бронзовым призером Серии А, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В июле украинец установил бомбардирское достижение.

По оценкам InStat Малиновский вошел в пятерку самых полезных игроков Серии А 2019-2020 на своей позиции.

Новый сезон "Аталанта" начинает 26 сентября матчем Серии А против "Торино".

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Автор: Антон Дударь