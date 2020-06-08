Африканский футболист провел 72 дня в аэропорту из-за пандемии коронавируса

Рэнди Хуан Мюллер жил в аэропорту, как герой Тома Хэнкса в фильме "Терминал".

Ганский футболист Рэнди Хуан Мюллер застрял в индийском аэропорту из-за пандемии коронавируса и провел там 72 дня.

Об этом сообщает The Sun.

23-летнему Мюллеру, который пытался вернуться в Гану через Кению, пришлось провести больше двух месяцев в аэропорту Мумбаи после того, как его рейс из Индии был отменен из-за пандемии коронавируса и карантина. Футболист был вынужден жить в терминале аэропорта с 21 марта по 3 июня.

"Правительство отменило все международные рейсы, и я застрял здесь. Я остался в аэропорту, надеясь, что смогу сесть на самолет, но этого не произошло", - сказал Мюллер.

Футболист признался, что сравнивал себя с персонажем Тома Хэнкса в фильме "Терминал":

Читайте также"Ведет себя как зомби": у звезды ПСЖ начались психологические проблемы на карантине

"Я черпал вдохновение у Тома Хэнкса и игнорировал все остальное, рано просыпался, принимал душ и гулял в саду".

Футболист питался преимущественно самосой и жареным рисом.

"У меня быстро кончились деньги, так как в аэропорту все дорого. Поэтому я пытался сэкономить. Сотрудники службы личной безопасности и ведения домашнего хозяйства давали мне самосу, а сотрудники охраны - немного денег, чтобы я мог купить еду. Пассажиры, которых эвакуировали в другие страны, жертвовали ему еду, деньги и даже книги", - рассказал Мюллер.

Футболиста переселили в отель только после того, как о его судьбе благодаря соцсетям узнал один из индийских высокопоставленных чиновников. Правительство Ганы пообещало в ближайшее время забрать Мюллера на родину.

Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts — Rahul.N.Kanal (@Iamrahulkanal) June 3, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что у звезды футбола Неймара украли документ, чтобы получать пособие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram