У Неймара украли удостоверение личности, чтобы получить государственное пособие

Документ бразильца пытались использовать, чтобы получить социальную помощь.

У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара злоумышленники украли бразильское удостоверение личности.

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Об этом сообщает The Sun со ссылкой на UOL Esporte.

По информации источника, документ звезды футбола был использован в запросе о выплате государственного пособия. Деньги предназначены пострадавшим от кризиса, который начался на фоне пандемии коронавируса.

Сам 28-летний форвард не знал о преступлении до тех пор, пока на него не вышли журналисты. Представитель футболиста заявил, что у Неймара не было планов использовать программу бразильского правительства, чтобы получить денежную компенсацию.

Напомним, чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом. На счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб в сезоне 2019-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, как Неймар разыграл своего сына.

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