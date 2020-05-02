Реал и Барселона планируют возобновить тренировки: названы даты

Испанские топ-клубы в ближайшее время выйдут из карантина.

Гранды испанского футбола "Реал" и "Барселона" планируют вернуться к тренировкам в первой половине мая.

Об этом сообщает Marca.

В "Реале" намерены возобновить тренировки с 11 мая. К этой дате на тренировочной базе клуба должны быть созданы условия для безопасных занятий футболистов. В частности, будет уменьшен штат сотрудников, которые помогают игрокам. Помещения общего пользования будут закрыты.

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Первое время игроки будут тренироваться по индивидуальной программе.

Футболисты "Барселоны" прибудут в расположение клуба 4 мая. Они пройдут тестирование на коронавирус, после чего приступят к тренировкам.

Наиболее вероятной датой возобновления сезона в Испании называется 6 июня. Ожидается, что до конца 2021 года матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров. В турнирной таблице "Барселона" опережает "Реал" на 2 очка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в немецком клубе выявили три случая заражения коронавирусом.