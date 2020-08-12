РБ Лейпциг - Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

Немецкий и испанский клубы сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

13 августа "Финал восьми" Лиги чемпионов в Лиссабоне продолжится противостоянием "РБ Лейпциг" и "Атлетико". Немецкий и испанский клубы по итогам одной встречи определят второго полуфиналиста турнира.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - Атлетико.

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Начало встречи - в 22.00.

Матч "РБ Лейпциг" - "Атлетико" в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2".

В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов" - эксперты в студии обсудят шансы команд.

"РБ Лейпциг" - "Атлетико": что было раньше

В 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" дважды обыграл "Тоттенхэм" (1:0 и 3:0), а "Атлетико" выбил из борьбы действующего победителя ЛЧ "Ливерпуль" (1:0 и 3:2).

"РБ Лейпциг" впервые играет в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как для "Атлетико" это уже шестой четвертьфинал.

Чемпионат Германии 2019-2020 "РБ Лейпциг" завершил на третьем месте. "Атлетико" завоевал бронзовые медали в испанской Примере.

9 августа стало известно, что у двух игроков "Атлетико" выявлен коронавирус. Ими оказались Анхель Корреа и Шиме Врсалько. Несмотря на это, матч не стали переносить.

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